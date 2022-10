Assesoria de Comunicação do MPMG - MP oferece 101 vagas para ensino médio e superior, com formação de cadastro de reserva

O edital de concurso público para o Ministério Público de Minas Gerais foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (19). Serão oferecidas 101 vagas e também haverá formação de cadastro de reserva para os cargos de oficial (nível médio) e analista (nível superior) da instituição. O edital e as informações sobre o certame estão disponíveis no site da banca que é o Instituto Consuplan.

As inscrições serão abertas no dia 1º de novembro e seguem disponíveis até o dia 5 de dezembro, o cadastro é feito exclusivamente pela internet.



A prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva estão previstas para ocorrer no dia 15 de janeiro de 2023, para todos os cargos. O teste será aplicado em Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.

