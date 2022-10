Divulgação - Unidades do Cras recebem a população para a atualização cadastral

Dez unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) em Juiz de Fora realizarão um mutirão para atualização das informações cadastrais neste sábado (22) das 8h às 15h. De acordo com a Prefeitura, no caso específico dos moradores do Bairro Benfica, na Zona Norte, devem buscar o Cras Barbosa Lage ou o Cras Santa Cruz, ambos na mesma região.

Para o cadastro é necessário apresentar as cópias das contas de luz ou telefone e CPF. É importante também a apresentação das certidões de nascimento das crianças, carteira de trabalho dos adultos, comprovante de renda, RG e CPF de todos da casa e caso seja requerente ou beneficiário do BPC/LOAS, apresentar CPF de todos da família.

Diversos programas e benefícios sociais utilizam o Cadastro Único como base para seleção de famílias. Para participação em todos os programas, as famílias inscritas devem manter seus dados cadastrais atualizados. Isso deve ser feito obrigatoriamente a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família. Neste ano, a Revisão Cadastral considerou apenas as famílias com cadastros desatualizados com a última atualização nos anos de 2016 ou 2017.



O mutirão é mais uma oportunidade para regularizar a situação, mas esse serviço é feito de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos 11 Cras de Juiz de Fora.



Atualmente, segundo a PJF,, há em Juiz de Fora 2.476 famílias que necessitam atualizar o cadastro para não terem os benefícios cancelados e bloqueados. De acordo com a secretária de assistência social, Malu Salim, o atendimento especial é uma forma de reduzir a procura nos Centros de Referência de Assistência Social e manter o pagamento dos benefícios em dia a quem tem direito.

Endereço dos Cras em Juiz de Fora:



Cras Centro

Rua Halfeld, 450, 4º andar - Centro - Tel: 3690-7952 e 3960-7071

Cras Leste Linhares

Rua Diva Garcia, s/nº - Linhares - Tel: 3690-3657

Cras Leste Vitorino Braga

Praça Senador Teotônio Vilela, s/nº - Vitorino Braga - Tel: 3690-8640

Cras Nordeste Grama

Praça Áureo Gomes Carneiro, s/nº - Grama - Tel: 3690-8620

Cras Norte Barbosa Lage

Avenida Marginal, nº 50 - Barbosa Lage - Tel: 3690-7179

Cras Norte Benfica

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 5.899 - Benfica (Praça CEU) - Tel: 3690-8677

Cras Norte Santa Cruz

Rua Maria Geny Barbosa, nº 50 - Santa Cruz - Tel: 3690-7823

Cras Oeste São Pedro

Rua Sady Monteiro Boechat, nº 185 – São Pedro - Tel: 3690-7404

Cras Sudeste Costa Carvalho

Rua Costa Carvalho, nº 7 - Costa Carvalho - Tel: 3690-7726

Cras Sudeste Olavo Costa

Rua Jacinto Marcelino, nº 25 - Olavo Costa (Núcleo Travessias) - Tel: 3690-7236

Cras Sul Ipiranga

Rua Bady Geara, nº 552 – Ipiranga - Tel: 3690-8538



