Divulgação PJF - Interessados poderão encaminhar propostas que serão abertas no dia 17 de novembro

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o edital da Sub Secretaria de Licitação, que trata da concorrência para a construção do Viaduto Benjamin Constant. O certame será na modalidade menor preço, com regime de empreitada por preço unitário. A abertura dos envelopes com os documentos para habilitação dos inscritos será realizada no dia 17 de novembro, às 9h30, no anfiteatro do Prédio da Prefeitura, localizado na Avenida Brasil, número 2.001.

A obra, que deverá ter cerca de 360 metros de extensão tem custo previsto de R$14.969.972,14, com recursos carimbados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Poderão ser apresentados projetos individuais ou em consórcio, conforme especifica o edital. As propostas deverão ser entregues em duas vias: uma impressa e outra em CD ou DVD regravável.

A data inicial de abertura dos envelopes estava prevista para o dia 6 de setembro. Porém, à pedido da Secretaria de Obras, o procedimento licitatório foi adiado.