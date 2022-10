Reprodução Internet - Praça Nilo Sotto Maior será ponto de coleta de lixo eletrônico neste sábado

A Praça Nilo Sotto Maior, localizada no Bairro Santo Antônio, Zona Sudeste, funcionará como um ponto de coleta de lixo eletrônico na cidade, das 9h às 16h, deste sábado. A parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a empresa E-Ambiental çleva a iniciativa de coleta itinerante para a localidade, que fica em frente à Escola Municipal Dante Jaime Brochado. Uma tenda estará montada no local para receber os materiais descartados pela população.



A redução dos impactos ambientais causados pelo descarte irregular de lixo eletrônico é uma das finalidades da parceria em prol da promoção da sustentabilidade. A população poderá descartar carregadores, cabos, controles remotos, lâmpadas, cds, computadores, televisores, baterias, pilhas, dentre outros. A relação de materiais que podem ser recolhidos na coleta itinerante está disponível no site da E-Ambiental.



Além das ações itinerantes, a população pode fazer o descarte correto de lixo eletrônico nos pontos de recolhimento da E-Ambiental, localizados no Alameda Shopping, no Shopping Santa Cruz ou na Soul Academia (no subsolo do Bahamas São Vicente). A empresa também realiza recolhimento em residências, mediante taxa que varia de R$ 5 a R$ 10. O agendamento pode ser feito pelo “Disque Coleta” no telefone 3235-5769 ou via WhatsApp pelo 98870-5022.







Tags:

Geral | Lixo eletrônico | Reciclagem | Rio de Janeiro