Redes Sociais - Ótica é assaltada pela segunda vez em menos de dois meses em Juiz de Fora

Uma Ótica foi arrombada, pela segunda vez em menos de dois meses, na madrugada desta quinta-feira (20), na rua Braz Bernadino, centro de Juiz de Fora.

Segundo o proprietário do estabelecimento o alarme foi acionado por volta das 3h40 da manhã e ao chegar no local encontrou a porta arrombada. Foram roubados cerca de 60 óculos.

Ainda, de acordo com o proprietário, havia R$50 no caixa que não foi levado, pois o assaltante se assustou com o alarme.

A primeira vez que a Ótica foi assaltada o prejuízo foi de aproximadamente R$700.

Um boletim de ocorrência foi registrado.