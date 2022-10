PJF - Prefeitura promove ações do Outubro Rosa nos bairros Linhares e Industrial

A PJF promove ações do Outubro Rosa nos bairros Linhares e Industrial a partir desta quinta-feira (20). Confira abaixo.

Cras do bairro Linhares realiza ação do Outubro Rosa nesta quinta (20)

Nesta quinta-feira (20), às 14h, o Cras Leste Linhares realiza uma roda de conversa para as famílias inseridas nos benefícios eventuais sobre o Outubro Rosa. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Rita.

Segundo a supervisora do Serviço Assistencial, Fabiana Wertz, além da prevenção e combate ao câncer de mama, será abordado o olhar social do mês de conscientização sobre o câncer de mama. “É importante orientar as pessoas sobre os direitos, as leis e os benefícios direcionados a esse público”.

O Outubro Rosa é celebrado mundialmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. O objetivo é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

UBS Industrial realiza atividades e palestras sobre Outubro Rosa na Escola Municipal Pedro Nagib Nasser neste sábado (22)

Neste sábado (22) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza ações e palestras voltadas ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Industrial. O evento que celebra o mês de conscientização da saúde da mulher ocorre das 8h às 14h, na Escola Municipal Pedro Nagib Nasser, na Rua João Gualberto, 90, Industrial.

Fortalecendo o Outubro Rosa, campanha realizada no Brasil e no exterior, com intuito de compartilhar informações e conscientizar sobre o câncer de mama. A UBS Industrial, em parceria com a E. M. Pedro Nagib Nasser e outros setores sociais, realizam atividades, como bate papo e palestras sobre a saúde da mulher, preventivos, ginástica, prática de Yoga, manicure e corte de cabelo, além de atividades voltadas para as crianças. A programação completa está disponível no fim deste texto.

A promoção e educação em saúde é um dos eixos da atenção primária à saúde. A farmacêutica da UBS Industrial, Guiomar Godinho Borcard, destaca a importância desta ação intersetorial. “Ter saúde diz sobre o bem-estar, físico e social e não somente a ausência de doenças. Então, é preciso agir sobre a promoção e prevenção de todos os fatores que são determinantes e condicionantes no processo de adoecimento. Portanto, romper os muros e realizar ações em outros setores, como na escola da nossa área de abrangência, valoriza a ação, além de expandir os temas propostos”.

Todas as mulheres que passarem por atendimento na UBS Industrial, de 19 a 22 de outubro, estarão concorrendo a brindes surpresas. É necessário estar presente no momento do sorteio.

Programação:



8h - Abertura do evento e Bate papo “Saúde da mulher” com a enfermeira Bárbara Correia e convidadas;

9h - Aulão de ginástica com a Academia Intense Fitness na quadra da E. M. Pedro Nagib Nasser;

11h - Sorteio

8h às 11h - Atividades para as crianças;

10h às 12h - Prática de Yoga com Dynamo Estrela Sul (trazer tapetinho/ toalha);

10h às 13h30 - Atividades



- Massagem / fisioterapia com Estúdio Tiago de Almeida e estagiários da Facfisio/ UFJF

- Abordagem de diferentes temas: Alimentação, Saúde bucal, Medicamentos e Saúde da mulher.

- Consultoria com equipe Mary Kay

- Manicure (apenas pintura de unhas) com Mariana Guimarães

- Realização de preventivos



12h às 13h30 - Corte de cabelo

13h30 - Encerramento e Sorteio

