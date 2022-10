Foto: Redes Sociais - Trabalhadores da Cemig fazem a retirada dos fios de cima do coletivo

Um ônibus coletivo ficou preso na fiação de luz na tarde desta quinta-feira (20) na Rua São Mateus, na região Sul de Juiz de Fora. O transito ficou impedido na via e os passageiros tiveram que descer do coletivo. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram no local, além de uma equipe da Cemig. O veículo foi removido e o trânsito liberado.