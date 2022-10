Imagens dos moradores - Bosque de Dias Tavares, região Norte de Juiz de Fora

Moradores do bairro Bosque Dias Tavares, na região norte de Juiz de Fora, vem enfrentando problemas devido a falta de asfaltamento do local. Segundo moradores, para se ter acesso ao bairro, é necessário passar por uma estrada de terra batida. Além disso, de acordo com os moradores, os ônibus não circulam totalmente pelo bairro, devido aos buracos no chão.

De acordo com o morador do local, Edivaldo Jorge, a situação do bairro é um problema que vem ocorrendo há pelo menos 15 anos. Ainda de acordo com ele, reinvindicações já foram feitas com a Prefeitura de Juiz de Fora, porém, sem sucesso. "Do bairro Dias Tavares até o Bosque Dias Tavares são 7 km de estrada de terra. Cada ano, há uma promessa da Prefeitura de asfaltar o bairro. Isso já está acontecendo há 15 anos mais ou menos."

Ainda de acordo com Edivaldo, todos os anos, é feito um serviço de patrolamento no bairro para amenizar as condições das vias e cobrir os buracos. Porém, de acordo com ele, esse tipo de medida é um paliativo e sempre quando chove, os buracos nas ruas retornam.

"Todos os anos a gente faz um protocolo e a máquina vem para dar uma melhorada na estrada, mas não dura muito. É só começar a chover que acaba com a estrada. Eu moro aqui há dez anos. Ultimamente de tanto passar aperto aqui com barro e mato alto, a gente tem feito serviços por nossa conta. Aqui está precisando é de asfalto."

Sobre a situação dos ônibus, o morador explicou que aos finais de semana só circula um ônibus no bairro em apenas dois horários, sendo um pela manhã e um a tarde. De acordo com Edivaldo, essa demanda também foi apresentada a Prefeitura de Juiz de Fora há cerca de dois meses, porém não tiveram reposta. Ele também alega que já foi iniciado o serviço de patrolamento das ruas bairro, mas ainda falta muito o que fazer.

"Precisa também de uma capina nas laterais das ruas. A estrada está fechando e nessa estrada só passa um veículo e o ônibus que trafega aqui. Há risco até de acidentes aqui por conta dessa situação."

A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora e aguarda retorno sobre a situação do bairro Bosque Dias Tavares.

Tags:

Enel | Energia | Falta de luz