Uma mulher de 38 anos foi amordaçada durante um assalto em um ateliê na última quarta-feira (19). De acordo com a PM, vários objetos foram levados, inclusive o telefone celular da vítima. De acordo com a proprietária do estabelecimento, ela foi rendida por dois homens, sendo que um deles estava armado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi levada para os fundos da loja e amarrada enquanto os homens praticavam o roubo. Após o crime, os homens fugiram. A PM foi acionada e não conseguiu localizar os suspeitos.