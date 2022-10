Limonge - Reprodução

Para a manutenção técnica da passarela do Complexo Hospitalar Monte Sinai sobre a avenida Itamar Franco, será necessária a interdição parcial no fluxo do tráfego entre sábado (22) e domingo (23) das 8h às 17h.

A operação é indispensável para a manutenção da estrutura, sendo que esta não é a primeira vez que será realizada. Para não interromper o trânsito, será conduzida de forma a interditar uma pista de cada vez, tanto na subida quanto na descida da avenida, por empresa com licença e conhecimento da técnica. O plano de trabalho foi previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.