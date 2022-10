PRF - Reprodução

O despacho do juiz André Reche da Motta, que chancela a “operação Transformers”, desencadeada nesta quinta-feira, 20, pelo Ministério Público, sob coordenação do GAECO _ Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, traz detalhes de como funcionava o esquema criminoso, que segundo o próprio MPMG, movimentou nos últimos anos uma quantia de pelo menos R$ 1 bilhão em Juiz de Fora e na Zona da Mata.

Foram cumpridos 250 mandados, sendo 31 de prisão preventiva, 61 de busca e apreensão, 148 de sequestro de veículos, dez de sequestro de indisponibilidade de imóveis, além da apreensão e indisponibilidade financeira na ordem de R$ 58 milhões.

Os relatos à seguir integram a ação, deferida na decisão judicial.

Entre os veículos apreendidos estão dois jet skys, três lanchas e duas motos aquáticas.

Dos imóveis bloqueados, dois, segundo o MP, não tem matrícula porque teriam sido construídos em área de preservação permanente e em bem público. Um deles com cerca de 4 mil metros quadrados às margens da represa João Penido.

Parte das provas colhidas pelo Ministério Público foi possível graças a quebra do sigilo fiscal dos policiais e advogados.

A organização criminosa seria formada, com base em 9 pessoas. 8 homens e uma mulher.

Segundo o MP, a atividade criminosa permitiu que os envolvidos comprassem carros de luxo, ostentassem em suas redes sociais viagens para destinos turísticos sofisticados. E o grande volume de dinheiro seria usado para compra de bens móveis e imóveis, registrados em sua maioria em nome de “laranjas”.

Três desses nomes não teriam movimentação financeira para justificar compras que feitas nos últimos anos. Uma das pessoas, por exemplo, comprou 75 veículos entre 2019 e 2022 num gasto de quase um milhão de reais.

E também não teria movimentação bancária que justificassem essas transações.

Outra atividade descrita pelo MP que o grupo exercia é o roubo de veículos, a partir daí o desmanche dos mesmos e, em seguida, a venda das peças para o comércio clandestino da cidade.

Além de usar peças usadas em outros veículos adquiridos em leilões de seguradoras. Desta forma, os investigados conseguiriam a baixo custo, recuperar veículos e acobertar a destinação dos produtos dos crimes. Esses veículos seriam usados também para transporte de drogas e armas.

Nesse momento, entram os agentes públicos, que segundo o mesmo MPMG, blindavam a organização criminosa em troca de vantagem indevida. Mensagens trocadas via WhatsApp entre eles mostram o possível acerto com os policiais civis.

Existem indícios de pagamentos em parcelas de 30 mil reais aos policias civis. O próprio advogado faria a entrega dos valores.

Em março de 2021, também em conversas gravadas, que faz parte da ação do MP, há a revelação de pagamento de cerca de 500 mil reais em propina para que um homem do grupo criminoso não fosse incriminado num inquérito sobre tráfico de drogas, além da liberação da droga.

Na investigação do MP, inclusive, uma apreensão de drogas teria sido forjada com o produto recolhido. Uma tonelada de cocaína, apreendida em flagrante, teria sido trocada por crack para que a droga mais valiosa pudesse retornar ao dono.

O Ministério Público apresenta uma série de nomes e empresas, algumas de fachada, que serviriam para encobrir o dinheiro acumulado pela organização. Fazem parte comerciantes, oficinas, empório de churrasco e até produtores de eventos.

A polícia civil confirmou a prisão de um delegado e seis inspetores, que foram levados para Belo Horizonte. A PC disse ainda que eles vão responder também a processos administrativos dentro da Corregedoria.

O advogado do delegado Rafael Gomes, Luiz Eduardo Lima, disse que seu cliente ficou surpreso com a ação do MPMG e abordagem feita ainda quando estava em casa para ser conduzido no início da manhã de quinta-feira.

O advogado quer aguardar o acesso aos autos para se manifestar e entender quais são os motivos que levaram o juiz André da Motta a atender o pedido do MPMG para concessão da prisão preventiva.

Um dos advogados presos na mesma operação faz parte da diretoria da OAB/JF (Ordem dos Advogados do Brasil). Ele foi nomeado em janeiro deste ano. A OAB/JF também se manifestou sobre esse caso:

“O inquérito está correndo sob sigilo, então a OAB não pode comentar o caso, mas estamos acompanhando os desdobramentos e as medidas ético-disciplinares serão tomadas, no momento oportuno, assegurado a quem de direito a ampla defesa e o contraditório”, conclui a nota da OAB/JF.

