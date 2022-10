PJF - Reprodução

A Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT) vetou nesta sexta-feita o Projeto de Lei (PL) nº 67/2022, de autoria do Vereador Bejani Júnior que previa a regulamentação do uso de espaço público por profissionais de Educação Física. No veto prublicado no Atos do Governo desta sexta -feira (21), Margarida explica. " A lei tem vídio, quer legislar no espaço que cabe ao executivo. Ademais, a Autorização de Uso de Bem Público é ato tipicamente administrativo, não possuindo o Legislativo competência para estabelecer mediante lei, sob pena de violação ao Princípio constitucional de independência e separação dos Poderes".

No Projeto de Lei o vereador diz que para se utilizar os espaços públicos seria necessário uma autorização (licença) da Secretaria de Esporte e Lazer. Caso o profissional não obtivesse a mesma estaria sujeito a uma multa de R$1.000 e a suspensão do direito de prestar o serviço por dois anos. Ele ainda cita que a autorização (licença) deverá delimitar as áreas a serem utilizadas, levando-se em conta a harmonização das atividades esportivas com os demais usos comuns desses espaços públicos e o interesse da coletividade. A autorização (licença) só seria concedida aos profissionais graduados em educação física, devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física, e profissionais de artes marciais, com a devida habilitação comprovada.

