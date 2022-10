Google Maps - Rua Benjamin Constant

Os motoristas e usuários do transporte coletivo urbano devem ficar atentos às mudanças que ocorrem na tarde desta sexta-feira, 21, para a realização de um evento político na Praça da Estação, com caminhada desde a Rua Benjamin Constant. A partir das 14h, a Avenida Francisco Bernardino será totalmente interditada. Já as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto serão interditadas a partir da Avenida Getúlio Vargas. A Travessa Dr. Prisco e a Rua Paulo de Frontin serão fechadas a partir da Praça Antônio Carlos. A alça Radialista José de Barros, do viaduto Augusto Franco, e a Rua Ângelo Falci também terão trânsito impedido.

Os ônibus do transporte coletivo que circulam na avenida terão o itinerário desviado durante toda a duração do evento. O estacionamento de carros também será proibido em algumas vias próximas ao ato. Os motoristas devem evitar transitar próximo ao local.



Confira os desvios dos ônibus que circulam na Avenida Francisco Bernardino:



- Linhas 101-102-103-105-107-109-110-116-150-155:

Desvio: Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco, .…



- Linhas 302-303-304-305-306-308-309-313-315-301-321-322-325-331-332-335-399:

Desvio: Rua Osório de Almeida, Rua Pinto de Moura, Rua Bahia, Rua Pernambuco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Luiz Ernesto Alves Filho, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant e Av. Getúlio Vargas, …



- Linhas 400-413-416-420-423-425-426-427-428-429-435-436:

Desvio: Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), ….



- Linhas 411 e 415:

Desvio: Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda)…



- Linhas 412-422-424-430-431-432-433-434-438-439-440-441-443-444-445-447:

Desvio: Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, e Av. Getúlio Vargas…



- Linhas 519-523-529-532-534-543-545-546-549 (Acesso pela Av. Itamar Franco e retorna na Av. Getúlio Vargas):

Desvio sentido bairro/centro: … Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery Santos, e Av. Getúlio Vargas, ….



- Linhas 532-534-547-549 (Acesso pela Av. Itamar Franco e retorno pela Glória):

Desvio: Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, Av. dos Andradas, ...



- Linhas 543-545-546:

Desvio: Sentido centro/ bairro: ... Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco...



- Linha 535 (Acesso pela Av. Itamar Franco e retorno pela Barão da Cataguases):

Desvio: Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Santo Antônio, Rua Barão da Cataguases, …



- Linhas 530-533-538-540-542-555 (Acesso pela Av. dos Andradas e retorno pelo Glória):

Desvio: Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas, ….



- Linhas 600-601-602-603-604-606-607-608-609-610-613-614-615-616-620-621 (Acesso pela Av. dos Andradas):

Desvio: Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas, …



- Linhas 703-706-707-710-711-712-714-715-716-717-718-720-721-722-723-725-726-728-729-730-731-732-733-734-735-736-739-740-747-748-749-752-757-767 (Acesso pela Rua Afonso Pinto da Mota):

Desvio: Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (ME), ….



- Linhas 700-701-702-704-705-709-737 (Acesso pela Av. dos Andradas):

Desvio: Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas, ….



- Linhas 708-753-758 (Acesso pela Av. Brasil):

Desvio: Av. Brasil (margem direita), Rua da Bahia, Rua Espírito Santo, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), …