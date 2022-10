PJF - Feira Mogico no bairro Bom Pastor

A Feira Orgânica Mogico completará cinco anos de realização na Praça do Bom Pastor, neste sábado, 22. Criada pela Associação Monte de Gente Interessada em Cultivo Orgânico (Mogico), a feira, que é realizada das 8h às 12h, conta com alimentos variados com certificação orgânica, entre eles: frutas, legumes, hortaliças, pães, tofu, cogumelos, molhos, doces, ervas e temperos.

Para celebrar a data, além da tradicional feira, haverá entrega de uma cesta com produtos orgânicos que será sorteada via Instagram: @mogicojf. O público também poderá participar de aula de ioga promovida pela organização Ananda Marga Juiz de Fora.

“O espaço atual da feira sempre foi um espaço de sociabilidade, exposição e discussão acerca dos alimentos orgânicos e agroecológicos. No decorrer desses cinco anos vários parceiros contribuíram muito para isso, mas não chegaríamos até aqui se não fosse os protagonistas que fazem tudo isso acontecer, nossos clientes e produtores”, destacou o presidente do Mogico, Waltencir Carlos da Silva.

História da Mogico

A primeira feira de produtos orgânicos do Mogico em Juiz de Fora foi inaugurada em maio de 2014, em um centro comercial localizado, no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Com a expansão do consumo orgânico na cidade, em outubro de 2015, a associação inaugurou outra feira, realizada três vezes por mês, em um shopping da cidade. E em 21 de outubro de 2017 foi inaugurada a Primeira Feira Semanal do Mogico em um espaço público, a Praça do Bom Pastor.