UAI Shopping Jardim Norte - UAI passa a atender serviços de veículos do Detran-MG a partir de segunda (24) em Juiz de Fora

A partir da próxima segunda-feira (24), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Juiz de Fora, localizada no Shopping Jardim Norte, Av. Brasil, 6345, Juiz de Fora, irá absorver os serviços de “Veículos” do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), prestados atualmente à Rua Custódio Tristão, 76, Santa Teresinha, Juiz de Fora.

A UAI Juiz de Fora, absorveu recentemente os serviços relacionados a Habilitação, como Renovação da CNH, Importação de Prontuário de Condutor, Marcação das Provas de Legislação, Reciclagem e Registro de Habilitação Estrangeira. Com a incorporação dos novos serviços serão atendidos também Transferência de Veículos, Liberação de Alvará de Veículo Apreendido, Registro de 1º Emplacamento (Veículo Zero), Alteração de Dados do Veículo, entre outros.

Os atendimentos serão realizados na unidade apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Detran-MG, Portal MG e aplicativo MG App. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente à unidade de atendimento.

Tags:

Detran | GRT