Juiz de Fora tem, atualmente, 142 áreas de risco geológico e 27 de risco hidrológico, segundo a Defesa Civil

O período de chuva, proeminete da primavera, é preocupante para muitos moradores de Juiz de Fora, que vivem nas áreas consideradas de risco pela Defesa Civil e, segundo a mesma, na cidade existe atualmente, 142 áreas de risco geológico e 27 de risco hidrológico. O orgão não informou quantas pessoas vivem nessas áreas.

Pensando no que está por vir a reportagem da Acessa.com, entrou em contato com a Defesa Civil para saber o que está sendo feito para diminuir os impactos das chuvas.

Em nota a Defesa Civil informa.

"A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora realiza ações preventivas em relação ao período chuvoso. Implantação de placas de sinalização em áreas sujeitas a alagamentos, formação dos núcleos de voluntários, palestras em escolas, vistorias de orientação técnica preventiva, e encaminhamento para outras pastas para efetuar a limpeza de bocas de lobo, limpeza de córregos, podas e cortes preventivos são algumas dessas ações.

Em Juiz de Fora, há, atualmente, 142 áreas de risco geológico e 27 de risco hidrológico. Os locais são monitorados constantemente, o que fornece embasamento para ações de prevenção. Ademais, o mapeamento está em constante atualização e está disponível em nosso site. Após ser integrada à Secretaria de Governo (SG) na atual gestão, a Defesa Civil aderiu a um perfil preventivo, a fim de agir com maior efetividade e evitar desastres"

Defesa Civil realiza apresentação sobre mapeamento de riscos no Circuito Urbano 2022 da Onu-Habitat

Nesta terça-feira (18), a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ministrou um painel sobre o “Uso da metodologia Gides para mapeamento de riscos de baixo custo” no Circuito Urbano 2022. O evento é promovido pela Onu-Habitat, e, neste ano, o tema de debate é “Localizando os Objetivos De Desenvolvimento Sustentável: não deixar ninguém e nenhum lugar para trás", com objetivo de de promover os ODS da Agenda 2030 e debater sobre a redução de desigualdades e o desenvolvimento sustentável.



A apresentação foi ministrada pela engenheira e gerente do Departamento de Prevenção e Atividades Intersetoriais na Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, Camila Galvão, e o engenheiro e assessor da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, Joviano Assis. A equipe abordou sobre aplicação da metodologia de mapeamento de perigo e risco geológico do Projeto Gides, de forma que não seja algo oneroso para os cofres públicos. Atualmente, essa ação é usada pelo órgão nos trabalhos de prevenção de Juiz de Fora. O método foi desenvolvido em cooperação técnica entre o Serviço Geológico do Brasil e a Agência de Cooperação Internacional do Japão para o mapeamento de áreas de risco.



A metodologia é importante para o mapeamento de área urbana. Através de um padrão, é possível analisar com maior precisão os riscos e perigos de uma determinada região durante as vistorias. A aplicação da metodologia foi muito eficaz no último período chuvoso para as ações de prevenção em Juiz de Fora. O engenheiro da Defesa Civil, Joviano Assis, relata a experiência do órgão nos trabalhos desenvolvidos. “Passamos pelo maior período chuvoso nos últimos 38 anos e não houveram situações graves, que levassem a óbitos e feridos. Isso se deve ao trabalho preventivo, que mudou a realidade das nossas ações”, ressalta.



Além disso, no workshop foi apresentado sobre o processo de reestruturação da Defesa Civil de Juiz de Fora após a integração à Secretaria de Governo (SG). A mudança foi um fundamental para a Defesa Civil aderir um perfil com foco em ações de prevenção. A engenheira e gerente, Camila Galvão, destaca a importância de uma Defesa Civil bem estruturada. “É importante destacar que com uma maior valorização dos profissionais, o diálogo intersetorial com outras pastas da Prefeitura, permitiu que desenvolvêssemos nosso trabalho preventivo com maior êxito”, pontua.

