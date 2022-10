Redes Sociais - Homem é flagrado se masturbando em porta de escola no Granbery

Um homem, que ainda não foi identificado, foi flagrado se masturbando na porta de uma escola no bairro Granbery, na tarde deste sábado (22), em Juiz de Fora. Ele ainda não foi encontrado.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, três testemunhas estavam passando pelo local, onde estava ocorrendo um torneio e havia várias crianças na rua, quando perceberam que o indivíduo estava do lado de fora de seu veículo, com a porta aberta, se masturbando.

Ainda, de acordo com o boletim, ao perceberem a ação as testemunhas tentaram não deixar o homem fugir, entrando na frente do veículo, porém o homem jogou o carro em cima das testemunhas e fugiu em alta velocidade. A ação foi filmada, assim como a placa do carro em que estava o suspeito.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada.