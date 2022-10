Reprodução internet - Mutirão acontece no Espaço Cidadão no Parque Halfeld

O mutirão criado pela Prefeitura de Juiz de Fora para ofertar trabalho para a população terá sua edição piloto nesta quarta-feira (26). Mais de cem oportunidades de emprego para a área comercial entre as 8h e as 16h, no Espaço Cidade, que funciona no antigo prédio do Paço Municipal, na Avenida Rio Branco, 2.234, no Parque Halfeld.



Para participar, os interessados deverão comparecer ao local com o currículo, comprovando experiência na função pretendida em mãos. As entrevistas serão agendadas para quinta-feira, 25.

A ação integra o programa “GerAÇÃO JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).



As vagas são para de operador de loja (67), vendedor de móveis (3), de vendedor de telefonia (2), operador de caixa (23), líder de vendas (1), líder de merchandising (1), líder de estoque (1), gerente (2), fiscal de caixa (2), crediarista (2), conferente (2), auxiliar de serviços gerais (1), assistente administrativo (1) e agente de operações (2).

A maioria das ofertas exigem ensino médio completo e alguma experiência na área. Todas as informações específicas para cada cargo pode ser consultada no site da Prefeitura.