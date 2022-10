Foto: Pixabay - Atualização dos dados podem ser feitos até o dia 11 de novembro



Na próxima quarta-feira (26), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá realizar um plantão para a atualização do CadÚnico. O público poderá procurar os Servidores da Secretaria de Assistência Social (SAS) no horário de 7h às 19h, na rua Halfeld, 450, no Centro.

De acordo com a PJF, cerca de 2.100 famílias necessitam de atualização de cadastro para não terem seus benefícios cancelados e bloqueados. Ainda de acordo com a Prefeitura, diversos programas sociais usam o Cadastro único para a seleção de famílias e que os dados cadastrais dos beneficiários devem estar atualizados a cada dois anos. Em 2022, a Revisão Cadastral constatou que apenas as famílias com cadastros desatualizados com a última atualização nos anos de 2016 ou 2017.

Para realizar o cadastro, basta apresentar as cópias das contas de luz ou telefone e CPF. É importante também a apresentação das certidões de nascimento das crianças, carteira de trabalho dos adultos, comprovante de renda, RG e CPF de todos da casa e, caso seja requerente ou beneficiário do BPC/Loas, apresentar CPF de todos da família.

Além disso, o serviço é feito de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos 11 Cras de Juiz de Fora. A atualização deve ser feita até dia 11 de novembro para evitar o cancelamento do Programa Auxílio Brasil.



