Em maio de 2021, a Cemig adotou o Pix como uma das formas de pagamento das faturas dos usuários. Ainda de acordo com a companhia, mais de 600 mil faturas são quitadas por esse método todo mês. Embora sejam seguras e eficientes as transações por Pix, a ferramenta se tornou alvo de ações de golpistas.



Conforme a Cemig, as fraudes mais comuns são os boletos falsos, ligações de falsos atendentes bancários, clonagem de WhatsApp e QR Codes falsos. Além disso, o roubo de celulares também está sendo frequentemente usado para roubo de dados e transferências pelos criminosos.



Segundo o gerente de Recuperação de Receita da Cemig, Wellington Cancian, as pessoas devem adotar alguns procedimentos, caso suspeitem da origem da fatura de energia. Na hipótese de o cliente sentir que pode estar caindo em um golpe, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa para apurar a legitimidade da cobrança. Uma das opções mais simples é verificar a conta devida utilizando o Whatsapp da companhia, por meio do número (31) 3506-1160. Outra possibilidade é pelo Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br). O cliente também pode entrar em contato com o telefone 116, que funciona 24 horas e verificar a veracidade do débito. .

Para realizar o pagamento da conta de energia por meio do PIX, utilizando a fatura física, basta o cliente fazer a leitura do QRcode com a câmera do celular e pagar a fatura pelo aplicativo do seu banco. O QRCode está presente no campo "Reaviso de contas vencidas/ Débitos anteriores" da conta ou ao lado do código de barras tradicional.

As segundas-vias das contas emitidas nos canais de atendimento também disponibilizam a opção para pagamento via PIX. Caso o cliente deseje pagar dessa forma e sua fatura física ainda não possua a opção, basta solicitar a segunda-via digital por meio do Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br) ou pelo WhatsApp (número 31 3506-1160). Se o cliente optar por utilizar o aplicativo Cemig Atende, há, ainda, mais uma facilidade: pelo aplicativo, além da fatura digital com o QRCode PIX, existe a opção “Copia-Cola” do código PIX para permitir o pagamento em seu banco digital de preferência, sem a necessidade de utilização da câmera do celular. Em todas as opções elencadas, antes de concluir o pagamento, confira os dados que aparecem no cadastro: deve aparecer o nome da Cemig como beneficiário, juntamente com o mesmo CNPJ impresso na fatura de energia.

O Serasa Premium destaca outras orientações, entre elas: Antes de transferir ou pagar, verifique a identidade de quem está solicitando o Pix. Se desconfiar da mensagem, não conclua a operação. Principalmente em casos de amigos que estão em suposta dificuldade financeira. Os aplicativos estão cada vez mais simples de usar e os usuários, mais desatentos, por isso, preste bastante atenção antes de clicar para confirmar uma operação e confira todos os dados. Se ainda não está acostumado a fazer Pix, a dica é fazer testes com amigos e familiares de confiança que já utilizam a tecnologia para treinar as etapas. Nesse caso, vale pedir o dinheiro de volta, pois o processo não envolve nenhum custo para quem envia e recebe. Não clique em links recebidos por e-mail, mensagens de SMS, WhatsApp, redes sociais que direcionam a cadastros de chaves Pix. Cadastre suas chaves Pix no canal oficial do seu banco ou fintech. Você pode usar seu número de CPF, de telefone, e-mail ou outro número aleatório para criar as chaves;

Outra orientação importante, é que a confirmação da criação da chave Pix nunca vem por ligação ou link. Após o cadastro, o BC envia o código por SMS ou e-mail, apenas. Por fim, é recomendável que as pessoas não façam transferências para desconhecidos sem antes confirmar por chamada telefônica ou pessoalmente. Lembre-se que o WhatsApp do solicitante pode estar clonado.

