Redes sociais - Ônibus bate em poste e casa na descida de um morro na Zona Norte de Juiz de Fora

Acidente no início da manhã desta terça-feira, 25, na rua 9 no bairro Vila Esperança 2, zona norte de Juiz de Fora.

O carro 466 da Viação São Francisco atingiu um poste, uma casa e um carro, que estava estacionado na rua.

Felizmente não houve feridos.

Ainda não foi informado, oficialmente, o que provocou o acidente e levou o motorista a colidir nesse ponto.

Desde o dia 28 de setembro, o transporte coletivo de Juiz de Fora é de responsabilidade do Consórcio Via JF, que tem como operadoras as empresas Ansal e São Francisco.

A Tusmil, do Consórcio Manchester, deixou o contrato de licitação no dia 27 de setembro, segundo a Prefeitura, por diversas irregularidades cometidas que feriam as condicionantes do contrato.