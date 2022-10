Acessa.com - Instabilidade marca a previsão do tempo para Juiz de Fora nesta semana

Juiz de Fora terá o céu parcialmente nublado nos próximos dias e temperatura em elevação, é o que diz o meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo. Ele ainda explica que essa instabilidade acontece devido ao calor e a alta umidade do ar.

A chuva deve retornar no final de semana com pancadas fortes e trovoadas tanto no sábado (29), quanto no domingo (30).

A temperatura mínima chega aos 14°C e a máxima aos 28°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 40%.





