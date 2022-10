Divulgação - Multas no trânsito

A Prefeitura de Juiz de Fora tem previsão de arrecadação de cerca de 2 milhões por mês com multas diversas aplicadas no trânsito de julho a agosto deste ano. Os valores vêm crescendo desde o início do ano.



Em abril, por exemplo, foi projetado R$ 1.564.082,19. O último levantamento de setembro já apontava R$ 1.946.999,93. O mês de agosto foi o recorde, este ano: R$ 2.002.568,68.



É uma projeção porque se trabalha com a arrecadação total. Mas, com recursos e a inadimplência, esse valor tende a ser menor.



No primeiro mês completo, em junho, já com o funcionamento dos radares em Juiz de Fora, a arrecadação prevista foi de R$ 1.750.483,10. No mês anterior, o valor foi de 980 mil reais.



Os valores arrecadados depois do funcionamento dos 54 pontos de fiscalização eletrônica, em maio, já se aproximam de todo o valor previsto para ser arrecadado em 2021:

R$ 9.643.920,28.



Durante todo o ano de 2021 foram 48.602 multas aplicadas. De junho a setembro deste ano, com os equipamentos funcionando, foram 45.284 multas aplicadas.

Campo | trânsito