Reprodução internet - Trânsito no local funcionará em meia pista

A interligação de redes na Rua Margarida Costa no Bairro Santa Luzia, na Zona Sul, pode deixar parte da população sem abastecimento entre as 8h e as 16h desta quarta-feira (26), durante a realização das obras. O trânsito na via vai operar em meia pista, enquanto durar o trabalho no local.

A Cesama pede a compreensão dos moradores, para que economizem água até que a intervenção esteja concluída. A previsão é de que o sistema seja regularizado ainda na noite da quarta-feira (26).



