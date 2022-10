Foto: Redes Sociais - Homem foi baleado em via pública no bairro Santa Cândida

Um homem foi baleado no fim da tarde de hoje no bairro Santa Cândida, Região Leste de Juiz de Fora. A vítima não teve a identidade revelada. De acordo com informações preliminares da PM, o homem foi encaminhado com vida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ainda não sabe quem poderia ter praticado o crime. A ocorrência segue em andamento.

