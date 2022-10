Arquivo - Ocorrência

Um bar foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (26) no bairro São Pedro, na região Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, haviam cinco pessoas no momento do crime. Segundo as vítimas, quatro homens entraram no estabelecimento armados e anunciaram o assalto. Os suspeitos, ao entrarem no bar, fecharam as portas para cometerem o delito.

Ainda de acordo com as vítimas, os indivíduos levaram os clientes para atrás do balcão e imobilizaram todos com cordas. A PM informou que foram levados R$ 3.300, celulares, mochila, materiais escolares e outros objetos.

Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Tags:

assalto | bar | são pedro