Você na Acessa - Buraco atrapalha na passagem de veículos

O primeiro Você na ACESSA é o caso de um buraco localizado na Rua Aurora Torres, que fica muito próximo à esquina com a Avenida Rio Branco, no Bairro Cruzeiro do Sul, na Região Sul da cidade. A situação foi flagrada por um leitor que enviou um vídeo, no qual fica evidente a dificuldade que os automóveis têm para trafegar pela via, que é estreita.

No ponto em que o buraco está localizado, há um cavalete da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), que sinaliza a presença do problema, que também se tornou um desafio para o transporte público. O ACESSA.com fez contato com a Cesama, que relatou que os reparos na tubulação já estão na programação do órgão e devem ser realizados nesta quinta-feira (27), em articulação com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Você na ACESSA



