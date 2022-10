Redes sociais - PM realiza buscas por suspeitos de furto de carro na União Indústria

A Polícia Militar (PM) realiza buscas na manhã desta quinta-feira (27) com auxílio do helicóptero Pegasus na região da União Indústria.

Conforme informações preliminares da corporação, um veículo furtado foi localizado no bairro e os autores estariam no local e fugiram a pé pela mata. Neste momento, a equipe deu início as buscas pelos suspeitos.

A ocorrência segue em andamento.

Tags:

Crime | Furto | Polícia Militar | roubo | Sorocaba