Foto: Pixabay - Curso é voltado para crianças, jovens e adultos. Inscrições vão até o dia 31 de outubro

Estão abertas as inscrições para o curso de natação na UFJF. As aulas serão ministradas pelo projeto de extensão “Aprendizagem e aperfeiçoamento da natação”, da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da instituição. São 90 vagas voltadas para crianças, adolescentes e jovens. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro.

De acordo com a coordenação do projeto, as aulas serão oferecidas às terças e quintas-feiras, a partir do dia 3 de novembro. Para as crianças, entre seis e 10 anos, o horário é às 15h; para adolescentes, com idade entre 11 e 17, às 16h; e, para os adultos, às 17h.

Cada turma conta com 30 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, haverá um sorteio, marcado para terça, 01 de novembro, nos horários respectivos de cada turma. Faria faz questão de ressaltar que somente conseguem as vagas aqueles que estiverem presentes no sorteio.

O projeto “Aprendizagem e aperfeiçoamento da natação” existe desde 1986 e só teve suas atividades interrompidas durante a pandemia da Covid-19 é voltado para toda a comunidade. Além disso, não há restrições quanto à participação, inclusive para pessoas com deficiência.





CURSO DE NATAÇÃO | GRATUITO | UFJF