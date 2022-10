Reprodução internet - Servidores precisam atualizar informações para não perder o benefício

O recadastramento presencial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), foi retomado em abril de 2022, após liberação das autoridades sanitárias em relação à pandemia de covid-19. Os pensionistas que fazem aniversário entre abril e setembro deste ano e não realizaram o a atualização, tiveram o nome publicado no Diário Oficial pela instituição. O não recadastramento pode suspender o pagamento do benefício que é realizado mensalmente.



Para regularizar, o pensionista deverá consultar os endereços das Unidades Regionais do Ipsemg e a necessidade de agendamento prévio. Para conferir, acesse o site do Ipsemg. O agendamento eletrônico deverá ser realizado pela página www.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App, disponível para download, gratuitamente, nas plataformas Android ou iOS.

Caso o beneficiário resida em uma cidade que não tem unidade regional do Ipsemg, se tiver alguma dificuldade de locomoção por problemas de saúde, deve solicitar a visita domiciliar por meio do Lig Minas, no 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou fora do estado).

Caso seja tutelado, menor sob guarda ou menor de 18 anos, o recadastramento deverá ser feito na presença do pensionista e de seu representante legal. Se o pensionista é curatelado, o recadastramento deverá ser feito pelo seu curador. Neste caso não é necessária a presença.



Além disso, o recadastramento é individual, ou seja, beneficiários de uma mesma pensão deverão se recadastrar individualmente e não pode ser usada procuração par realizar a atualização.







