PJF - Parque Municipal

Neste domingo (30), o Parque Municipal não estará aberto ao público por conta das eleições. O comitê gestor do parque, constituído pelas secretarias de Esporte e Lazer (SEL), Comunicação Pública (Secom) e Turismo (Setur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), definiu que o local ficará fechado. O Parque também não estará aberto no feriado de finados, na quarta-feira (02).



Confira os dias e horários de funcionamento do Parque Municipal



Sábado, 29 de outubro - Aberto das 8h às 17h



Domingo, 30 de outubro - Fechado (Eleições)



Segunda-feira, 31 de outubro - Fechado para limpeza e manutenção



Terça-feira, 1° de novembro - Aberto das 8h às 17h



Quarta-feira, 2 de novembro - Fechado (Feriado de Finados)



A partir de quinta-feira, 3, o funcionamento volta ao normal.



O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.