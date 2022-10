Foto: Redes Sociais - Poste caiu em cima de um carro devido aos fortes ventos

Após uma chuva forte e ventos intensos que atigiram o municipio, houve registros de quedas árvores na cidade. Na estrada que dá acesso a Torreões, uma árvore caiu. Além disso, na rua Bernardo Mascarenhas, no bairro Fábrica, uma outra árvore caiu. Equipes da Prefeitura e da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local. De acordo com a Prefeitura, o sentido bairro-centro acabou de ser liberado. Já o sentido oposto ainda permanece fechado. A previsão para a liberar toda a via é de 30 minutos, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana.

No bairro Vivendas da Serra, um poste caiu em cima de um carro e o veiculo começou a pegar fogo. As chamas foram controladas pelos militares. A Cemig foi acionada para desligar a energia elétrica. Felizmente, não houve vítimas. Os Bombeiros estão no local para atender a ocorrência.

*Matéria em atualização

Redes sociais - Ventos fortes causam destelhamento em JF

