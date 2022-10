Foto: UAI Shopping Jardim Norte - Atendimento será alterado devido ao feriado de finados

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de todo o Estado de Minas Gerais terão o funcionamento alterado devido aos feriados e pontos facultativos na próxima semana. As Unidades irão funcionar normalmente no dia 31/10, data em que será celebrado o Dia do Servidor no Executivo estadual. Já nos dias 1/11 (ponto facultativo no Estado) e 2/11 (feriado nacional), as unidades não terão expediente.

Serão retomados os atendimentos a partir da próxima quinta-feira (03/11). Os serviços são ealizados com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG e aplicativo MG App. Vários serviços prestados nas UAIs também estão disponíveis em formato digital nesses canais.