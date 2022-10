Isabella Oliveira - Termômetros podem bater 8°C em Juiz de Fora nesta semana

Não se deixe enganar pelo sol que faz na manhã desta segunda-feira (31). Segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, vão atingir a cidade nesta semana.

Ainda, de acordo com Claudemir, devido a chegada de uma massa de ar frio que estava no sul do país e avança para sudeste os termômetros podem registar a tempertura mínima de 8°C e a máxima de 26°C. Esse declínio na temperatura acontece a partir desta terça-feira (01).

A umidade relativa do ar fica entre 40% e 70%.

