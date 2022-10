Redes Sociais - Reprodução

Um homem, que não teve a idade divulgada, pulou da ponte do Manoel Honório na manhã desta segunda-feira (31) em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada no por volta de 6h15, pois o homem já se encontrava em cima do arco da CESAMA. Mesmo com a tentativa dos bombeiros de convencê-lo a descer, ele se jogou e caiu no rio Paraibuna. Um bombeiro já estava posicionado no local e corporação conseguiu retira-lo da água.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Sorroco (HPS) consciente e se queixando de dores na cervical.