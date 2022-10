Foto: Polícia Militar Rodoviária - Materiais apreendidos com o adolescente

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite da domingo, na BR 267, no KM 98, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o adolescente e um outro suspeito estavam comercializando drogas no local. Com a chegada dos militares, um deles conseguiu fugir em direção ao bairro Vila Ideal. Já o menor foi pego pela PMR e com ele foram encontrados 1 revólver calibre 32, 7 buchas de maconha e 6 munições. O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia. Já o outro suspeito não foi encontrado.

Tags:

15 anos | Adolescente apreendido | PMR | Policia Militar Rodoviaria