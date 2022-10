Acessa.com - Juiz de Fora terá semana de céu encoberto e chuva

Juiz de Fora terá mais uma semana de céu encoberto e pancadas de chuva que podem ser de grande intensidade, segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima pode bater os 15°C e a máxima 25°C. A umidade relativa do ar fica entre 50%.

Ainda, de acordo com Claudemir, entre esta segunda e terça-feira podem ocorrer chuvas fortes e entre quinta e sexta-feira a intensidade da chuva diminui, mas continua. Essa condição acontece devido intensificação de áreas de instabilidaes, o que é comum na primavera, principalmente associada ao calor e umidade.

CARACTERÍSTICAS DA PRIMAVERA



De acordo com o Inmet, a Primavera no hemisfério Sul o início da estação preserva características do final inverno, ou seja, ainda é recorrente o predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade, em Minas Gerais. No decorrer do mês de outubro, normalmente, ocorre a transição da estação seca para a chuvosa no estado.

As primeiras pancadas de chuva, normalmente, são acompanhadas de rajadas de vento, raios e precipitação de granizo. No decorrer da estação, as chuvas se tornam mais frequentes principalmente no final da tarde e/ou noite, devido ao aquecimento diurno e a maior disponibilidade de umidade. As condições atmosféricas se tornam favoráveis para a formação de “complexos convectivos”, sistemas que provocam grande quantidade de chuva em períodos relativamente curtos de tempo.

Na primavera, o aumento na formação de nuvens faz com estas passem a exercer controle sobre as temperaturas. Por isto, no decorrer do trimestre, observa-se redução nos valores médios de temperatura máxima e aumento nos valores médios da temperatura mínima, em relação ao final do inverno e início da estação. Embora seja raro, neste período, ainda podem ocorrer incursões de massas de ar frio que podem causar declínio acentuado da temperatura do ar no centro-sul do País. Em Minas Gerais, o INMET prevê ao longo da estação da Primavera chuva acima da média climatológica e temperaturas próximas e ligeiramente abaixo da média.