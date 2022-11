Foto: Pixabay - Temperaturas permanecem baixas na cidade

As temperaturas chegaram aos 19° graus durante a tarde desta quinta-feira (03) em Juiz de Fora. A tendência é que para a noite de hoje e da próxima madrugada de sexta-feira (04) os termômetros irão variar entre 10° e 12° graus.

Segundo o professor de meteorologia, Renan Tristão, desde novembro de 2010 não haviam sido registradas tardes tão frias, durante a tarde de ontem (02) e hoje (03).

Durante o fim desta semana o frio deve continuar em Juiz de Fora. De acordo com o meteorologista Renan Tristão, as temperaturas máximas terão uma ligeira elevação, variando entre os 18° e 20º graus. Além disso, as chances de chuva diminuem ao longo do fim de semana.

