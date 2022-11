PMMG - Ocorrência

Foi preso na manhã da última quinta-feira (03) um idoso de 68 anos, acusado de injúria racial contra um funcionário de um supermercado, no bairro Santa Terezinha, Região Nordeste de Juiz de Fora. De acordo com a PM, o idoso teria ido até o estabelecimento para trocar um produto com a validade vencida.

Ele teria se exaltado com um dos funcionários, momento este que o segurança do local teria o abordado para averiguar a situação. O suspeito teria proferido palavras racistas contra o colaborador da empresa. O autor teria dito que "Você não vai passar de segurança, bosta, preto, macaco e que funcionários não passavam de nada."

O crime teria sido presenciado por várias testemunhas. A Polícia foi chamada e o idoso preso em flagrante. O caso segue agora para investigação da Polícia Civil.





