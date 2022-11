Divulgação UAI - Unidade receberá demandas preliminares do Procon

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Juiz de Fora, na Zona da Mata, iniciou a realização de atendimentos preliminares do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O intuito é garantir a intermediação do diálogo entre consumidor e fornecedor, visando solucionar demandas relativas à relação de consumo.

Os atendimentos serão realizados na UAI, localizada no shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, número 6.245, Bairro Mariano Procópio, apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local.



A marcação deve ser feita por meio dos canais oficiais do Governo de Minas – o Portal MG, terminais de autoatendimento e aplicativo MG App Cidadão. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente à unidade de atendimento.

Das 34 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais, cinco já oferecem serviços de Atendimento Preliminar do Procon. São elas: UAI Barbacena, São João del-Rei, Diamantina, Betim e Juiz de Fora.