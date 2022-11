Foto: Rodrigo Almeida - Grupo se reuniu na porta de um quartel no bairro Mariano Procópio

Um grupo de manifestantes apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro voltaram a se reunir na manhã deste sábado (05) em um ato cobrando intervenção federal. Essa, é mais uma das manifestações feitas pelo grupo após o resultado das eleições do último dia 30, onde Luiz Inácio Lula da Silva, se elegeu como Presidente da República.

Os manifestante estiveram no portão da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, no bairro Mariano Procópio. Um outro ato está marcado para a tarde deste sábado. O grupo estará se concentrando no Parque Halfeld e indo em direção ao quartel, no Mariano Procópio.

