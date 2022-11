Foto: Pixabay - Homem foi encontrado baleado em Cotegipe

Dois homens de 19 e 26 anos foram presos na tarde de sábado (5) com arma de fogo e drogas, no bairro Benfica. A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas dizendo que a estava envolvida com o tráfico de drogas na região.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos foram abordados transitando em uma motocicleta no bairro. Durante as buscas pessoais foi encontrado com o homem de 26 anos um revólver calibre 32 carregado com quatro munições, além de cinco porções de maconha, duas pedras de crack e dois celulares. Com o segundo suspeito foi apreendido um celular. A moto também foi apreendida.

A dupla já possui passagem pela polícia, foi presa e encaminhada para a Delegacia de Plantão.