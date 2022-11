Reprodução Internet - Homem tinha registro de violência registrado pela ex-namorada que assassinou

Um homem, de 21 anos, foi baleado em um bar no bairro Benfica em Juiz de Fora na noite deste domingo (06).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar a vítima estava no interior do bar quando foi hostilizada, ameaçada e baleada. Assim que foi atingida a vítima tentou fugir do local, momento em que um adolescente, de 16 anos que estava acompanhado de três homens de 25, 28 e 29 anos, atirou mais vezes contra a vitima e fugiu de carro, um Peugeot preto, com os outros suspeitos.

Ainda, de acordo com o boletim, a vítima foi encaminhada para a UPA Norte onde estaria sendo estabilizada para ser encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Durante o rastreamento o veículo utilizado pelos suspeitos foi encontrado abandonado no bairro Francisco Bernardino. Até o momento ninguém foi preso.

Internet - ocorrência policial

