Redes sociais - Fumaça de incêndio em padaria chamou a atenção no Centro na tarde desta segunda-feira (7)

Viaturas do Corpo de Bombeiros estão empenhadas no controle de um incêndio que tomou uma padaria no Centro de Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira (7). A fumaça se destacou entre os prédios da região e ainda não há informações sobre a causa do fogo e sobre o controle do mesmo.

A Acessa.com acompanha a ocorrência e atualizará as informações em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acessa.com (@acessa.com_)

Tags:

Campos | Centro | Explosão em Paris | incêndio | Internacional | morte | Padaria | Presidente vargas