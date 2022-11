Reprodução internet - Tronco impede a passagem de veículos no Bairro da Zona Nordeste

Um tronco atravessado no trecho conhecido como 'Corte de Pedra',que dá acesso ao Bairro Vivendas da Serra, na Zona Sudeste de Juiz de Fora tem obstruído a passagem de condutores, que relatam dificuldades para trafegar pelo local. Por meio de nota, a Prefeitura informou a ACESSA.com que já tomou conhecimento desta situação e que o recolhimento do tronco e a obstrução da via serão realizados na manhã desta terça-feira (8).







Arte Acessa - Árvore com risco de queda sobre veículos que passam no local

Tags:

Antonio F. Panizza | Artigo | Empreendedorismo | José Serra | Opinião | turismo