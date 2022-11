Reprodução internet - Obras podem afetar abastecimento na região Sudoeste e na Cidade Alta

Um medidor de vazão será instalado na estação elevatória de água da Rua Luiz Fellet, no bairro Santo Antônio, Zona Sudoeste da cidade, na quarta-feira (7), entre as 8h e as 17h. A obra da Cesama visa a ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas da Cesama, para diminuir desperdícios. Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento nos bairros Retiro, Jardim Esperança, Jardim das Pedras Preciosas, Granjas Bethel, Parque das Palmeiras, Floresta e Florestinha.

No mesmo dia e durante o mesmo horário, outra equipe da companhia vai operar a manutenção no conjunto motobomba da sua Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro São Pedro, na Cidade Alta. Durante os trabalhos, será necessário interromper o abastecimento na região





A Cesama pede a compreensão da população para que economize água até que os dois serviços estejam concluídos. A previsão é de que, em ambos os casos, o sistema seja regularizado durante a noite da quarta-feira.



