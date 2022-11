Redes Sociais - Reprodução

A manifestação do SinttroJF- Sindicato dos Rodoviários de Juiz de Fora, na madrugada desta terça-feira, 08, bloqueou as 3 garagens das empresas do Consórcio VIA JF, que opera o transporte coletivo na cidade.

A manifestação é provocada pelo uso de 5 micro-ônibus na segunda-feira, 07, que circularam sem cobrador o que, segundo o Sinttro, contraria um acordo feito com as empresas para não acabar com a função desse profissional.

O Consórcio VIA JF alega que os micro-ônibus foram usados em regiões de baixa demanda e onde os usuários usam menos dinheiro como forma de pagamento da tarifa. O Consórcio afirma ainda que não há nenhum compromisso assinado com o Sindicato nesse sentido também.

Por causa da manifestação, os pontos de ônibus amanheceram ainda mais cheios em vários bairros da cidade. Muitos usuários, especialmente, estudantes tiveram dificuldades para chegar nas escolas.

Aos poucos, o sistema vai normalizando. Mas, a manhã ainda promete ser tumultuada nessa retomada das linhas nos itinerários.