A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que a partir desta quarta-feira (9) a Rua Adolfo Jaenevay Filho, no bairro Jardim Casa Blanca, passa a operar em mão única. A circulação na via funcionará no sentido da Rua Adão Barbosa Lima para a Rua José Lourenço Kelmer.



Veja o mapa com a alteração de circulação abaixo.



