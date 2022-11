Reprodução internet - Regramento é questionado por profissionais da mudança em Juiz de Fora

Depois do anúncio da publicação do decreto 15.592, que versa sobre as novas regras de circulação de cargas pelo Município, na segunda-feira (7), há setores que ainda buscam informações e questionam pontos da regulamentação que dificultariam a realização de atividades, como mudanças. Em contato com a ACESSA.com, a representante da Bianca Mudanças, Letícia Lima, encaminhou uma série de questionamentos a respeito da nova dinâmica de transporte do da cidade.



Devido a demandas encaminhadas por empresários de outros ramos, como caçambeiros, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, por meio da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade marcou uma reunião para a quarta-feira (16), às 19h, para debater o assunto. "Se for o caso, após essa reunião, vamos chamar o Executivo para esclarecer esta questão. A demanda chegou e vamos trabalhá-la, porque precisamos equilibrar a mobilidade urbana e a utilização do espaço público com as necessidades de sobrevivência dos profissionais que vivem dessa demanda", detalhou o presidente da Comissão, o vereador José Márcio (Garotinho-PV).



O dispositivo, conforme Letícia, traz a possibilidade de fazer carga e descarga aos sábados à tarde, aos domingos e durante a noite. No entanto, frisa ela, a maioria dos condomínios da cidade não permitem a realização de mudanças nesses horários. Então, o primeiro questionamento é saber se vai haver algum tipo de mobilização ou medida por parte da Prefeitura, para que os condomínios permitam a adequação do horário ao que diz o decreto.



Letícia também afirma que mudanças após as 20h são inviáveis para o setor. Assim como o prazo de liberação de estacionamento de carga e descarga no período de apenas duas horas. Eles explicam que apesar de ser possível optar pelo pagamento do valor mensal para ter acesso a mais tempo, as empresas não entenderam se esse valor é cobrado por CNPJ, ou por caminhão.

O valor apontado pelo decreto foi outra medida questionada pela representante do empreendimento, R$4.100,00, o que, segundo Letícia, é impraticável, visto que não é possível saber quantas mudanças eles conseguirão fazer em uma mesma região durante o mês. Eles também afirmam que fazer o transbordo da mudança dividindo em veículos menores não é viável.

Ainda dentro do contexto do novo regramento, outro questionamento é relacionado ao impedimento do uso de caminhões truckers, capazes de transportar muitos itens, sem atrapalhar a mobilidade, conforme as empresas. Nesse sentido, os caminhões baús, que são indicados pelo dispositivo teriam uma tonelagem muito limitada, não sendo, segundo eles, suficiente para executar mudanças.

Toda as queixas foram encaminhadas pela ACESSA.com para a Prefeitura, no entanto, ainda não obteve resposta. Tão logo as questões sejam esclarecidas, a Acessa incluirá a atualização nesta publicação.

Em pronunciamento realizado no dia da publicação, a prefeita, Margarida Salomão, e o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, a líder do Executivo destacou que é hora de disciplinar o transporte de cargas, tanto por razões de mobilidade, que é um direito de todos, tanto pelo fato de que é necessário indicar as vias em que caminhões com muita carga podem passar. "Uma das razões pelas quais temos tido muitos problemas de pavimentação do município, é que caminhões muito pesados trafegam por ruas que não estão preparadas para isso", salientou.

O secretário Tadeu David salientou a importância da medida para que a mobilidade urbana sirva a todos."Caminhões truckados ou muito pesados transitando no entro da cidade impedem as pessoas de trafegarem por aqui. O decreto prevê uma série de restrições que estamos chamando de máximas, médias e leves, onde veículos serão impedidos de transitar. Ao mesmo tempo, criaremos condições para termos uma central de transbordo, para que os caminhões possam estacionar, despejar suas cargas, para que caminhões menores possam fazer esse transporte pela cidade. Em nenhum momento impactando negativamente comércio e nos negócios da cidade, muito pelo contrário, garantindo a eficiência de que esses produtos cheguem de forma segura aos estabelecimentos comerciais", pontuou.