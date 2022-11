Foto: Pixabay - Prefeitura trabalha na conscientização do público sobre adoção

Foi comemorado nesta quarta-feira (09) o Dia Mundial da Adoção. A Prefeitura de Juiz de Fora realizou uma ação na cidade no Parque Halfeld para orientar a população sobre o assunto. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a ideia é conscientizar sobre a importância de assegurar o direito das crianças e adolescentes à convivência familiar, principalmente as maiores de 7 anos.

Ainda de acordo com a pasta, a cidade possui 96 crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento. De acordo com a PJF, há todo um trabalho voltado para reduzir o tempo nas casas de acolhimento. O Programa Família Acolhedora, acolhe nas casas dos inscritos crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias de origem por decisão judicial. O objetivo é promover uma atenção familiar mais individualizada com mais afeto, amor e orientação.

Os interessados em se inscreverem no Família Acolhedora podem acessar o link. Já para os interessados na adoção é necessário procurar a Vara de Infância e Juventude, que fica localizada na Avenida Brasil, 1000, 3º andar.